JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-24, a bordo di un razzo vettore Long March-2F, decolla dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale, il 25 novembre 2026. Oggi la China Manned Space Agency (CMSA) ha annunciato che il lancio della navicella è stato “un completo successo”. Circa 10 minuti dopo il lancio, la Shenzhou-24 si è separata dal razzo ed è entrata nell’orbita prestabilita, ha riferito la CMSA, aggiungendo che gli astronauti sono in buone condizioni di salute.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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