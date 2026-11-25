ROMA (ITALPRESS) – Un alto funzionario della sicurezza palestinese, sua moglie, 41 anni, e le figlie, di 15 e 13 anni, sono stati uccisi in un attacco israeliano nel campo profughi di Al-Shati, a ovest di Gaza City, all’alba di oggi”.

In una dichiarazione pubblicata su Telegram, il ministero dell’Interno di Gaza – controllato da Hamas – ha annunciato che il funzionario ucciso si chiamava Muhammad Majid Abu al-Awf, 47 anni, direttore del servizio di sicurezza interna nel nord di Gaza.

L’attacco avviene meno di 24 ore dopo l’uccisione del direttore generale del Servizio di sicurezza interna, il generale di brigata Naim Abu Nahal.

-Foto IPA Agency-

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