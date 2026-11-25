LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il patrimonio culturale subacqueo di Malta è stato inserito nel Piano di lavoro dell’Unione europea per la cultura 2027-2030, a seguito di una proposta presentata dal governo maltese con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei siti storici e dei reperti presenti nelle acque che circondano l’arcipelago.

La decisione è stata approvata nel corso della riunione del Consiglio dell’Ue Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport, svoltasi a Bruxelles, alla quale ha partecipato il ministro maltese per le Arti, la Cultura e il Patrimonio nazionale, Malcolm Paul Agius Galea.

Il Piano riconosce il patrimonio culturale subacqueo come parte integrante dell’identità e del patrimonio culturale europeo. Un risultato significativo per Malta, considerata la ricchezza della sua storia marittima.

Tra le numerose testimonianze storiche custodite nei fondali maltesi figurano un’imbarcazione di epoca fenicia al largo di Xlendi e cannoni dell’Impero britannico nelle acque antistanti Fort Ricasoli.

I fondali dell’arcipelago conservano inoltre diversi aerei e mezzi navali affondati durante la Seconda guerra mondiale. Alcuni di questi tesori possono essere esplorati anche dal pubblico attraverso il museo virtuale di Heritage Malta, che mette a disposizione filmati e ricostruzioni digitali tridimensionali dei siti archeologici sommersi.

Il ministro Agius Galea ha sottolineato che la presidenza maltese del Consiglio dell’Unione europea coinciderà con gli ultimi sei mesi del nuovo Piano per la cultura. Un’occasione, ha affermato, per continuare a promuovere a livello europeo la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo.

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(ITALPRESS).