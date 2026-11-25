RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – L‘Italia è il Paese ospite d’onore di elec expo, EneR Event e Tronica Expo, i tre saloni internazionali dedicati all’elettricità, alle energie rinnovabili, all’elettronica e alle tecnologie industriali, inaugurati oggi a Casablanca alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Marocco, Pasquale Salzano. Lo riporta una nota dell’ambasciata d’Italia a Rabat. ITALIA-MAROCCO: ITALIA PAESE OSPITE D’ONORE AI SALONI INTERNAZIONALI DELL’ENERGIA E DELLE TECNOLOGIE INDUSTRIALI DI CASABLANCA

Organizzata dalla Federazione Nazionale dell’Elettricità, dell’Elettronica e delle Energie Rinnovabili del Marocco (FENELEC), sotto l’Alto Patronato del Re Mohammed VI, la manifestazione riunisce oltre 220 espositori nazionali e internazionali su una superficie di circa 15.000 metri quadrati.

L’edizione di quest’anno è dedicata al ruolo delle infrastrutture strategiche e della desalinizzazione nel rafforzamento della sovranità industriale del Regno, nella prospettiva del 2030.

“Grazie alla visione strategica di Sua Maestà il Re Mohammed VI, il Marocco sta attraversando una profonda trasformazione industriale ed energetica che apre importanti opportunità per le imprese italiane”, ha dichiarato l’Ambasciatore Salzano nel suo intervento alla cerimonia di apertura. “L’Italia dispone di competenze tecnologiche e industriali che possono contribuire concretamente alla realizzazione dei grandi programmi di investimento del Regno. La nostra ambizione non è soltanto esportare tecnologie e prodotti, ma costruire insieme al Marocco partenariati industriali, investire, formare competenze e sviluppare progetti comuni anche in altri Paesi africani. È questa la prospettiva di una cooperazione paritaria e di lungo periodo, nello spirito del Piano Mattei”.

La partecipazione italiana, promossa dall’Ambasciata d’Italia e dall’Agenzia ICE, vede la presenza di imprese attive nei settori dell’impiantistica, delle tecnologie energetiche, della componentistica elettrica ed elettronica, dell’automazione industriale e dell’efficienza energetica. La manifestazione, in programma fino al 28 novembre, prevede incontri tra imprese, investitori e interlocutori istituzionali, con particolare attenzione alle opportunità di collaborazione industriale in Marocco e sui mercati africani.

– Foto Ambasciata d’Italia in Marocco –

(ITALPRESS).