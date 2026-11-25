TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Le prossime elezioni legislative in Tunisia si terranno tra novembre e dicembre 2027, mentre la data delle elezioni municipali sarà stabilita esclusivamente dal potere esecutivo. Lo ha dichiarato il presidente dell’Alta autorità indipendente per le elezioni (ISIE), Farouk Bouasker, intervenendo oggi, mercoledì 25 novembre, davanti all’Assemblea dei rappresentanti del popolo, nel corso della seduta plenaria congiunta dedicata all’esame del bilancio dell’Autorità per il 2027, secondo quanto riportato in un comunicato pubblicato sulla pagina ufficiale del Parlamento tunisino.

Rispondendo alle domande dei deputati, Bouasker ha affermato che l’ISIE è pronta a organizzare le elezioni municipali, precisando che la definizione della relativa data rientra nelle competenze della funzione esecutiva. Ha inoltre ricordato che l’Autorità applica le disposizioni di legge in materia di candidature, compreso il principio che vieta di appartenere contemporaneamente a due consigli rappresentativi.

In vista delle elezioni legislative del 2027, l’ISIE adotterà una serie di misure regolamentari per garantire le pari opportunità tra tutti i candidati. Bouasker ha inoltre annunciato l’introduzione, nel prossimo periodo, di misure volte ad assicurare la neutralità delle istituzioni, in particolare per quanto riguarda i candidati che ricoprono attualmente incarichi pubblici.

Il presidente dell’ISIE ha anche ricordato che, per candidarsi, è necessario non possedere un’altra cittadinanza, non avere precedenti penali e risiedere nella circoscrizione elettorale in cui si presenta la candidatura. Riferendosi infine alla procedura di revoca del mandato, Bouasker ha precisato che il costo non supera i 3.000 dinari tunisini (circa 888 euro) e che l’ISIE ha gestito l’operazione utilizzando le proprie risorse. Ha definito positiva l’esperienza, anche sotto il profilo della partecipazione.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).