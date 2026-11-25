MILANO (ITALPRESS) – “Nessuno si salva da solo”. È una delle convinzioni che guidano Giampaolo Ricci, 35 anni, capitano dell’Armani Olimpia Milano e giocatore della Nazionale di basket, protagonista di un’intervista sul nuovo numero di “Credere”. Un racconto che va oltre i successi sportivi – quattro scudetti consecutivi e la partecipazione a un’Olimpiade e a un Mondiale con l’Italia – e si concentra sulla fede, la famiglia, la solidarietà e l’importanza delle relazioni. Cresciuto in una famiglia cattolica praticante, Ricci racconta una fede trasmessa soprattutto attraverso l’esempio: “I miei genitori non ci hanno trasmesso la parola di Gesù attraverso regole, ma con l’esempio”.

Un’eredità che ha contribuito a orientare anche il suo impegno sociale. Nel 2022, insieme alla famiglia, ha fondato Amani Education, organizzazione di volontariato attraverso cui sostiene un importante progetto educativo in Tanzania.

A Kisaki, dove i suoi genitori avevano vissuto un’esperienza di volontariato medico, dal 2023 è attiva una scuola che oggi accoglie 164 alunni, destinati a diventare oltre 250. “La beneficenza fatta con un bonifico mi stava stretta: per capire i bisogni degli altri devi viverli, essere lì, e lasciare qualcosa che rimanga sul territorio“, spiega.

Nell’intervista, Ricci ripercorre la propria vita dall’infanzia fino alla laurea in Matematica, conseguita nel 2023 conciliando studio e carriera agonistica. “Un professore, la quinta volta che mi presentavo per un esame, mi disse: ‘Ricci, giochi a basket e stop: nella vita non si può fare tutto’. Ho dimostrato il contrario”. Racconta anche gli anni dell’adolescenza, segnati dal bullismo, e la difficoltà di chiedere aiuto: “La prima volta che ho chiesto aiuto avevo vent’anni; se tornassi indietro, lo farei prima”. Una consapevolezza che oggi trasmette ai più giovani: “Quando ci sono persone che ti possono aiutare, è tutto più facile”.

E proprio dal basket arriva una lezione che attraversa tutta la sua visione della vita: il valore di chi lavora lontano dai riflettori, senza cercare necessariamente il protagonismo. “Nella vita, come nel basket, i numeri 2 sono sottovalutati, ma fondamentali: quando la luce si spegne, sono loro a fare la differenza”.

Una filosofia che si riflette anche nella sua idea di famiglia e di futuro: Ricci, che sogna una famiglia numerosa, non esclude un domani un impegno in politica, intesa soprattutto come servizio al bene comune.

– Foto Ipa Agency –

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