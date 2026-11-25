ROMA (ITALPRESS/SPA) – La riserva naturale di Harrat Al Rass Al Abyad, nel governatorato di Khaybar, nella regione saudita di Medina, è stata ufficialmente inserita nel database nazionale delle aree protette e nel World Database on Protected Areas (Wdpa). Lo ha annunciato la Commissione reale per AlUla (Rcu), in coordinamento con il Centro nazionale per la fauna selvatica. L’iscrizione punta a rafforzare la tutela della biodiversità e delle rare formazioni geologiche dell’area.

Con una superficie di 600 chilometri quadrati, la riserva è la sesta della rete di aree protette gestita dalla Commissione, che si estende complessivamente per 12.107 chilometri quadrati. Il riconoscimento si inserisce nel percorso di ampliamento della rete e di rafforzamento della gestione del patrimonio naturale attraverso un approccio scientifico orientato alla sostenibilità di lungo periodo.

La riserva si trova all’interno di Harrat Khaybar, uno dei maggiori campi vulcanici della Penisola arabica, caratterizzato dal contrasto tra vulcani bianchi e distese di basalto nero. Il colore chiaro delle formazioni deriva dalla presenza di comendite, una roccia vulcanica che le distingue dal paesaggio circostante.

Nell’area sorgono tre rari vulcani bianchi, Jabal Al Bayda, Jabal Al Abyad e Jabal Al Mansaf, di particolare interesse per lo studio della diversità geologica e della storia dell’attività vulcanica. Classificata nella categoria III dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn), dedicata alla protezione dei monumenti naturali e degli elementi naturali di particolare rilievo, la riserva ospita anche la grotta di Umm Jirsan.

Il sistema di tunnel lavici, lungo circa 1.481 metri, è tra i più estesi dell’Arabia Saudita. Le ricognizioni preliminari della Commissione hanno censito circa 99 specie vegetali, 14 specie di mammiferi, 18 di rettili e 59 di uccelli, tra cui il capovaccaio, specie in pericolo di estinzione. Sono stati inoltre individuati habitat idonei allo stambecco.

Le attività di censimento e aggiornamento dei dati proseguono per approfondire la conoscenza del patrimonio ecologico e definire le priorità di conservazione. Il percorso di sviluppo della riserva si è basato su valutazioni ambientali, geologiche e culturali condotte tra il 2022 e il 2024 in collaborazione con l’Iucn.

Gli studi hanno portato alla definizione di un piano operativo di gestione per il periodo 2024-2029, che stabilisce il quadro delle attività di conservazione, gestione e monitoraggio dei valori naturali e culturali del sito.

La Commissione prosegue inoltre il lavoro per soddisfare i requisiti della rete mondiale dei geoparchi Unesco e della Lista verde dell’Iucn, con l’obiettivo di ottenere ulteriori riconoscimenti internazionali e migliorare l’efficacia della gestione dell’area protetta. L’iscrizione rientra nella strategia decennale della Commissione per il ripristino degli ecosistemi ed è in linea con la Saudi Green Initiative, che punta a proteggere il 30% delle aree terrestri e marine del Regno entro il 2030.

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