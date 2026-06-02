Cina: CIFTIS inaugurerà area a sostegno di imprese che puntano all’estero

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La principale fiera cinese dedicata al commercio dei servizi aggiungerà quest’anno un’area destinata alle aziende che cercano sostegno per espandersi all’estero, hanno dichiarato ieri le autorità di Pechino.

La China International Fair for Trade in Services 2026, o CIFTIS, istituirà per la prima volta una zona di promozione e roadshow per i servizi di espansione all’estero, riunendo fornitori nei settori della finanza, del diritto, della contabilità, della proprietà intellettuale, della pubblicità e delle risorse umane.

L’area offrirà presentazioni itineranti, consulenze professionali e spazi per colloqui d’affari, secondo una conferenza stampa tenuta a Pechino.

Zhao Qizhou, funzionario dell’Ufficio municipale del commercio di Pechino, ha dichiarato che l’edizione del 2026 continuerà a presentare esposizioni complete e nove mostre tematiche. Aree dedicate ai servizi di espansione all’estero saranno integrate in quattro di queste mostre: telecomunicazioni, servizi informatici e dell’informazione, servizi sportivi, trasporti e servizi alle imprese, nonché servizi educativi.

Procedono anche i preparativi per la sede permanente della fiera al parco Shougang, un’ex acciaieria nella parte occidentale di Pechino. Jiang Nan, vice direttore generale di Shougang Group, ha dichiarato che i lavori di ristrutturazione e costruzione sono iniziati subito dopo la chiusura dell’edizione 2025 della fiera.

Le strutture principali dei nuovi spazi espositivi sono state completate, mentre sono in corso i lavori su facciate continue, impianti meccanici ed elettrici, finiture interne, servizi esterni e paesaggistica.

La Norvegia sarà il Paese ospite d’onore dell’edizione 2026, con un padiglione nazionale incentrato su energia verde, tecnologia digitale, prodotti salutari per la casa e nutrizione di alta gamma.

Più di 40 Paesi e organizzazioni internazionali, tra cui Norvegia, Australia e Organizzazione internazionale per il bambù e il rattan, hanno confermato l’intenzione di allestire esposizioni od ospitare eventi alla fiera.

È prevista la partecipazione di oltre 250 aziende e istituzioni, come China Mobile, Bank of China, Tencent, Walmart, Siemens, Eli Lilly e Johnson & Johnson.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).