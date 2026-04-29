Cina: Changsha promuove economia notturna tra spettacoli e street food (2)

CHANGSHA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I corrieri delle consegne espresse passano accanto ai turisti che osservano un grande cartellone digitale in un distretto commerciale di Changsha, nella provincia centrale cinese dello Hunan, il 25 aprile 2026. La città di sera offre diverse forme di attività commerciale: dalle dirette streaming alle esibizioni di band, dai servizi fotografici in costume al cibo dei mercati notturni, contribuendo alla vitalità dell’economia notturna della città.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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