CHANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni visitatori scattano foto in un quartiere storico-culturale di Changchun, nella provincia nord-orientale cinese del Jilin, il 29 aprile 2026. Quest’anno, molti giovani cinesi hanno aggiunto a questa tradizione un nuovo rituale, la “camminata colorata”. Il trend, diffuso sui social media, invita a scegliere un colore e poi a cercare scene e oggetti abbinati da fotografare. Le immagini vengono spesso raccolte in seguito come personali “diari di primavera”.

-Foto Xinhua-

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