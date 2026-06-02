Cina: bambini delle zone rurali inseguono sogni calcistici nell’Anhui (3)

SUSONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni bambini partecipano a una sessione di allenamento di calcio sotto la guida dell’allenatore Mei Shisheng alla Huikou Central Primary School, nella contea di Susong ad Anqing, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 26 maggio 2026. Situata al crocevia tra le province di Anhui, Hubei e Jiangxi, la cittadina di Huikou è la prima località fluviale che il fiume Yangtze incrocia al suo ingresso nella provincia. Accanto alla cittadina si estende l’argine di Tongma, una barriera contro le inondazioni che protegge le terre lungo il fiume. Proprio di fianco all’argine sorge la Huikou Central Primary School, dove un campo da calcetto è diventato la culla dei sogni calcistici dei bambini nelle zone rurali. Oltre 70 membri della squadra di calcio dell’istituto iniziano l’allenamento mattutino alle 7:30 ogni giorno scolastico. Si esercitano per un’ora in passaggi corti, tiri, sprint e allenamento di forza. Il loro impegno costante ha fatto ottenere alla squadra della scuola riconoscimenti in competizioni calcistiche sia a livello municipale che provinciale, segnando progressi costanti e passi avanti nello sviluppo del calcio scolastico dell’istituto.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)