Cina: a Wushan istituite quattro aree di foraggiamento per i macachi (2)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gong Qingbing fischia per avvisare i macachi dopo aver distribuito il foraggiamento nell’area panoramica delle Tre Piccole Gole, nella contea di Wushan, a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 31 maggio 2026. I macachi sono animali sottoposti a protezione nazionale di seconda classe in Cina. Intorno al Duemila, la loro popolazione nell’area delle Tre Piccole Gole era scesa a meno di 100 esemplari, poiché la deforestazione e il disboscamento avevano ridotto i loro habitat naturali. Le autorità locali hanno trasferito i residenti dai principali habitat della fauna selvatica, rimuovendo i moli situati nei luoghi abituali di aggregazione dei macachi e avviando interventi di riforestazione su larga scala. Oggi, diverse migliaia di macachi selvatici vivono nella regione. Con l’aumento della loro popolazione, le risorse alimentari nelle montagne sono diventate insufficienti. Per attenuare i conflitti tra gli esemplari e le comunità vicine, le autorità locali hanno istituito quattro aree di foraggiamento, dove il personale fornisce regolarmente mais ai primati. Gong Qingbing si occupa dell’alimentazione dei macachi da 22 anni. I fischi che emette sono diventati un richiamo familiare tra lui e gli animali. “Spero che le montagne diventino più verdi e le acque più limpide, e che sia i macachi sia i residenti locali possano vivere una vita migliore”, ha dichiarato Gong.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)