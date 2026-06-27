Cina co-elabora prima normativa globale per sistemi di guida automatizzata

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il primo regolamento tecnico globale al mondo sui sistemi di guida automatizzata, elaborato congiuntamente dalla Cina e da diverse altre aree, è stato adottato, ha dichiarato ieri il ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione.

Il regolamento, noto come ADS GTR, è stato approvato durante una sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione delle normative sui veicoli (WP.29), tenutasi a Ginevra, in Svizzera. È stato sviluppato congiuntamente da Cina, Unione Europea, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone.

L’ADS GTR stabilisce i requisiti tecnici fondamentali per i sistemi di guida automatizzata e fornisce un quadro normativo che copre l’intero ciclo di vita del prodotto, offrendo una base unificata per l’impiego sicuro e ordinato delle tecnologie di guida automatizzata.

Guidando la stesura dei contenuti fondamentali del regolamento, la Cina ha condiviso i propri dati relativi ai test e alle applicazioni nel mondo reale, presentando decine di proposte tecniche riguardanti ambiti che includono le attività di guida dinamica, l’interazione uomo-macchina e i metodi di collaudo e convalida.

Il ministero ha affermato che la Cina sta accelerando l’elaborazione di standard nazionali obbligatori per i sistemi di guida automatizzata. Basandosi sulla normativa mondiale, gli standard nazionali introdurranno requisiti tecnici più dettagliati per i sistemi di guida automatizzata di Livello 3 e 4, rafforzando al contempo i requisiti relativi alla formazione degli utenti e alle informazioni, per contribuire a prevenire l’uso improprio e l’abuso.

Il ministero ha aggiunto che la Cina continuerà a partecipare alla definizione degli standard internazionali e al coordinamento normativo per i veicoli connessi intelligenti, migliorando al contempo gli standard tecnici e i quadri normativi nazionali per garantire l’impiego sicuro delle tecnologie di guida automatizzata.

(ITALPRESS).