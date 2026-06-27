PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha assegnato il terzo lotto di titoli di Stato speciali a lunghissimo termine nel 2026 per sostenere i programmi di permuta dei beni di consumo, come ha dichiarato ieri la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC).

I titoli, del valore di 62,5 miliardi di yuan, circa 9,2 miliardi di dollari, sono stati emessi congiuntamente dalla NDRC e dal ministero delle Finanze a favore dei governi locali.

I programmi di permuta dei beni di consumo del Paese hanno registrato progressi costanti dall’inizio dell’anno. Al 20 giugno, le vendite totali generate dai programmi avevano superato 1.000 miliardi di yuan, beneficiando 136 milioni di acquisti a livello nazionale.

I dati ufficiali indicano inoltre che i programmi hanno contribuito a liberare il potenziale dei consumi sostenibili e intelligenti, come evidenziato da prodotti quali elettrodomestici ad alta efficienza energetica, veicoli a nuova energia e occhiali intelligenti.

Guardando al futuro, le autorità competenti continueranno a guidare i governi locali nell’utilizzo dei fondi a un ritmo stabile, in modo che possano svolgere un ruolo più efficace, ha concluso la NDRC.

(ITALPRESS).