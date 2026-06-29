Cina: allo zoo di Taipei si festeggia il sesto compleanno dei panda Yuanbao

TAIPEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lo zoo di Taipei ieri ha festeggiato il sesto compleanno di Yuanbao, la più giovane discendente di una coppia di panda giganti donata dalla Cina continentale a Taiwan nel 2008.

Nonostante sia attualmente chiuso al pubblico per lavori di manutenzione, ieri mattina lo zoo ha organizzato una diretta streaming di circa 30 minuti, mostrando Yuanbao mentre si godeva alcune leccornie preparate appositamente per l’occasione, tra cui una torta di compleanno, frutta e giocattoli.

Yuanbao è nata nel 2020, dopo la nascita della sorella Yuanzai nel luglio 2013, dalla coppia di panda giganti Tuantuan e Yuanyuan. Il maschio Tuantuan è morto per un tumore cerebrale nel 2022, poco dopo il suo 18esimo compleanno, dopo aver vissuto nello zoo per 14 anni.

Secondo Wang Chien-po, curatore della Giant Panda House dello zoo di Taipei, le sorprese di compleanno di quest’anno sono state pensate per aiutare Yuanbao ad affrontare meglio i cambiamenti comportamentali che si sospetta siano causati da una pseudogravidanza, un ciclo già sperimentato in precedenza dalla sorella e dalla madre.

Durante una pseudogravidanza, le femmine di panda gigante tendono a mangiare meno, muoversi meno e dormire più a lungo, attraversando cambiamenti simili a quelli che vivrebbero in caso di gravidanza.

Lo zoo spera di arricchire l’ambiente di Yuanbao per incoraggiarla a esplorare di più e a mangiare di più durante la pseudogravidanza, ha spiegato Wang.

(ITALPRESS).