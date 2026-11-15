ANSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’interprete di Pingshu Zhang Quanyou si esibisce ad Anshan, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il primo novembre 2026. Il Pingshu è un’arte tradizionale cinese in cui un unico interprete dà vita alle storie attraverso la voce e i gesti. Questa forma d’arte è stata inserita nell’elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale. Intorno al 2010, Anshan ha iniziato a istituire centri per preservare il Pingshu e a formare nuovi interpreti attraverso programmi presso gli istituti universitari locali. Oggi il pubblico può ascoltare il Pingshu tutto l’anno negli spazi della comunità, nei siti turistici e alla radio.

-Foto Xinhua-

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