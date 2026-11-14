Onu, approvata la risoluzione per una moratoria universale della pena di morte con record di voti a favore

ROMA (ITALPRESS) – È stata adottata la Risoluzione biennale per una moratoria universale della pena di morte nell’ambito della Terza Commissione dell’Assemblea Generale dell’Onu. Il Ministro Antonio Tajani esprime soddisfazione per il risultato conseguito, con 133 voti favorevoli, tra cui quello dell’Italia. Si tratta di due voti in più rispetto alla precedente Risoluzione adottata dalla Terza Commissione nel 2024. Secondo Tajani “è un chiaro segnale del fatto che la comunità internazionale si muove sempre più verso il superamento di questa pratica ingiusta e disumana. L’Italia ha svolto un ruolo di primo piano nel corso dei negoziati, in linea con il tradizionale impegno del nostro Paese per l’abolizione universale della pena di morte, una pratica crudele e disumana, incompatibile con il rispetto dei diritti fondamentali della persona, a partire dal diritto alla vita e alla dignità umana. Si tratta di principi universali che non dovrebbero trovare eccezioni”.

Il testo adottato è stato il risultato del lavoro della Task Force Interregionale (IRTF), gruppo di Paesi al quale l’Italia partecipa attivamente in ambito ONU, nonché della stretta collaborazione con le principali organizzazioni della società civile, tra cui Amnesty International Italia, la Comunità di Sant’Egidio e Nessuno Tocchi Caino. Queste organizzazioni partecipano al coordinamento a livello nazionale attraverso le riunioni periodiche della Task Force sulla pena di morte.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).