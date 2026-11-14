Quinto sabato di proteste in Francia, scontri e arresti a Parigi

IPA91198601 - While a protest ban was issued in the historical center by the prefect of Meurthe-et-Moselle, Yves Séguy, to prevent a repeat of the previous Saturday's violent clashes, between 1,000 and 3,000 protesters followed the authorised demonstration for "Act V" of the "Génération Z - Yellow Vests" against high cost of life protest on Saturday, November 14, in Nancy, north-eastern France.? ?Armed with defense ball launchers (LBDs), MP7 tear gas grenades, and ASSD/GM2L stun grenades, over 300 local police officers, gendarmes of Nancy PSIG unit and mobile gendarmerie squadrons (EGM 14/7 from Longeville-lès-Saint-Avold and 16/7 from Baccarat) surrounded the procession. A water cannon vehicle (ELE) from CRS 61 of Paris was also deployed. // Alors qu'un arrêté d'interdiction de manifester dans le centre historique a été pris par le préfet de Meurthe-et-Moselle, Yves Séguy, afin d'éviter une répétition des violents affrontements de samedi dernier, entre 1 000 et 3 000 manifestants ont suivi le cortè

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ventidue persone, tra cui tre minorenni, sono state arrestate a margine della manifestazione oggi a Parigi nell’ambito della giornata di mobilitazione contro il caro vita e per diverse rivendicazioni sociali. Lo riferisce Bfmtv, citando la prefettura, secondo cui gli arresti sono stati effettuati “principalmente per possesso di armi di categoria D, insulti e violazione dei divieti di assembramento o manifestazione”.

Nella capitale si sono registrati diversi momenti di tensione: dopo un primo scontro tra manifestanti e polizia in rue Chaligny, la situazione si era temporaneamente distesa, ma al termine della marcia, in una strada adiacente a place de la Nation, un gruppo di persone ha sottratto arredi urbani e lanciato oggetti contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni.

Tensioni anche a Bordeaux, dove gruppi di persone vestite di nero hanno lanciato oggetti contro gli agenti in place de la Victoire, provocando la risposta della polizia con granate lacrimogene.

A Nantes, dove le manifestazioni erano state vietate, le forze dell’ordine hanno fatto ricorso ai cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti riuniti nonostante il divieto.

Per la giornata erano attesi fino a 60 cortei in tutto il Paese e il governo aveva predisposto un dispositivo di sicurezza con circa 70mila agenti tra poliziotti e gendarmi.

La protesta, giunta al quinto sabato consecutivo di mobilitazione, è legata al caro vita e si è estesa a diverse rivendicazioni sociali, a cominciare dal miglioramento del sistema dell’istruzione.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE