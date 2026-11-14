Quinto sabato di proteste in Francia, scontri e arresti a Parigi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ventidue persone, tra cui tre minorenni, sono state arrestate a margine della manifestazione oggi a Parigi nell’ambito della giornata di mobilitazione contro il caro vita e per diverse rivendicazioni sociali. Lo riferisce Bfmtv, citando la prefettura, secondo cui gli arresti sono stati effettuati “principalmente per possesso di armi di categoria D, insulti e violazione dei divieti di assembramento o manifestazione”.

Nella capitale si sono registrati diversi momenti di tensione: dopo un primo scontro tra manifestanti e polizia in rue Chaligny, la situazione si era temporaneamente distesa, ma al termine della marcia, in una strada adiacente a place de la Nation, un gruppo di persone ha sottratto arredi urbani e lanciato oggetti contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni.

Tensioni anche a Bordeaux, dove gruppi di persone vestite di nero hanno lanciato oggetti contro gli agenti in place de la Victoire, provocando la risposta della polizia con granate lacrimogene.

A Nantes, dove le manifestazioni erano state vietate, le forze dell’ordine hanno fatto ricorso ai cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti riuniti nonostante il divieto.

Per la giornata erano attesi fino a 60 cortei in tutto il Paese e il governo aveva predisposto un dispositivo di sicurezza con circa 70mila agenti tra poliziotti e gendarmi.

La protesta, giunta al quinto sabato consecutivo di mobilitazione, è legata al caro vita e si è estesa a diverse rivendicazioni sociali, a cominciare dal miglioramento del sistema dell’istruzione.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).