New York, la Casa Italiana della NYU si rinnova: un nuovo teatro per il futuro della cultura italiana in America

di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Da Vittorio Gassman a Giorgio Strehler, da Pino Daniele a John Turturro, fino a Richard Gere: sono soltanto alcuni dei grandi protagonisti della cultura e dello spettacolo che hanno attraversato, in 36 anni, la Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University. Ora quello storico auditorium, nel cuore del Greenwich Village, si prepara a cambiare volto. È la prima grande ristrutturazione dal 1990 di quella che è diventata una delle più prestigiose e autorevoli istituzioni dedicate alla cultura italiana negli Stati Uniti.

Fondata dalla baronessa Mariuccia Zerilli-Marimò, scomparsa nel 2015, la Casa Italiana è molto più di un centro culturale. È uno dei pilastri della presenza intellettuale italiana in America, un luogo dove l’arte viene celebrata in tutte le sue espressioni, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia al cinema, dal teatro alla musica, dalla letteratura all’architettura, senza dimenticare la scienza, la storia e il dibattito politico.

Alla sua storia è legata anche la crescita del Dipartimento di Italian Studies della NYU, tra i più prestigiosi del Nord America. Le mostre d’arte hanno sempre rappresentato una parte fondamentale della sua identità. La galleria della Casa ha ospitato negli anni esposizioni di pittura, fotografia, scultura e altre forme di arte contemporanea, offrendo agli artisti italiani un’importante vetrina nel cuore di Manhattan.

Un luogo dove le opere non vengono soltanto esposte, ma diventano occasione di incontri e conversazioni tra artisti, critici, studiosi e pubblico americano. È proprio questa capacità di far dialogare le diverse forme della creatività a rendere la Casa Italiana un’istituzione culturale così particolare.

A guidarla dal 1998 è il professor Stefano Albertini, che ne ha fatto un punto di riferimento per generazioni di artisti, scrittori, studiosi e appassionati dell’Italia. La programmazione, gratuita e aperta al pubblico, comprende circa 120 appuntamenti all’anno e raggiunge una comunità che va ben oltre New York. La ristrutturazione, un investimento previsto di circa due milioni di dollari, interesserà la galleria espositiva e soprattutto l’auditorium, che sarà completamente rinnovato.

Le immagini del progetto mostrano un teatro elegante, dominato dal rosso borgogna, con dettagli dorati e nuove poltrone. Un ambiente contemporaneo che conserverà il carattere intimo e raffinato della Casa. Proprio in quel piccolo teatro Gassman e Strehler recitarono davanti al pubblico newyorkese, come ricordava con particolare emozione la stessa baronessa.

Più recentemente, la Casa ha ospitato una lettura del Barone rampante di Italo Calvino con Richard Gere e un memorabile incontro tra John Turturro e Pino Daniele. Per finanziare il progetto è stata lanciata una campagna di raccolta fondi che permette anche di adottare una poltrona del nuovo auditorium, dedicandola a una persona cara con una donazione di 2.000 dollari. Un modo per lasciare il proprio nome nella storia di un’istituzione che ha già organizzato migliaia di eventi culturali.

Lunedì 16 novembre la Casa ringrazierà soci e sostenitori con un incontro speciale, dalle 18 alle 19.15, da Piadi by La Piadineria, a Manhattan. Ospiti d’onore saranno l’attrice Beatrice Grannò, conosciuta negli Stati Uniti per la serie The White Lotus, e i familiari della baronessa Zerilli-Marimò.

La serata proseguirà alle 20 al Cantor Film Center della NYU con la proiezione di Anna, il film diretto da Monica Guerritore e dedicato ad Anna Magnani, nell’ambito della 36esima edizione del festival N.I.C.E. L’incontro con i sostenitori è riservato ai soci e ai donatori, mentre la proiezione sarà gratuita e aperta al pubblico previa registrazione. Durante i lavori la Casa Italiana non fermerà le proprie attività.

Gli incontri più piccoli continueranno nella biblioteca, le proiezioni si sposteranno al Cantor Film Center e le iniziative per bambini troveranno spazio anche a Brooklyn. La riapertura degli ambienti rinnovati è prevista nel 2027.

-Foto Casa Italiana NYU-

(ITALPRESS).