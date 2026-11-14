Sahara, la Francia ribadisce il sostegno al piano di autonomia del Marocco

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Francia ribadisce la sua posizione “intangibile” secondo cui “il presente e il futuro del Sahara occidentale si collocano nel quadro della sovranità marocchina” e conferma che il piano di autonomia proposto da Rabat nel 2007 rappresenta “l’unica base per giungere a una soluzione politica giusta, duratura e negoziata”. È quanto si legge in una dichiarazione del portavoce del ministero francese dell’Europa e degli Affari esteri, diffusa al termine dell’incontro a Essaouira tra il ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita, e il suo omologo francese, Jean-Noël Barrot, secondo quanto riferisce l’agenzia MAP. Il capo della diplomazia francese ha auspicato la prosecuzione del dialogo, rinnovando il sostegno agli sforzi delle Nazioni Unite sulla base della risoluzione 2797.

Durante il colloquio, i due ministri hanno fatto il punto sul “partenariato d’eccezione rafforzato” tra Francia e Marocco, a circa due anni dalla visita di Stato del presidente francese nel Regno, compiuta su invito del re Mohammed VI. Bourita e Barrot hanno passato in rassegna i numerosi settori nei quali le relazioni bilaterali registrano una “dinamica particolarmente fruttuosa”, esprimendo soddisfazione per la prospettiva della conclusione di un trattato franco-marocchino. Al centro del confronto anche le principali questioni regionali e internazionali di interesse comune, in particolare la situazione nel Vicino e Medio Oriente e nel Sahel. Barrot ha ribadito la volontà di mettere la cooperazione tra Parigi e Rabat al servizio della soluzione delle crisi.

– foto MAP –

(ITALPRESS)