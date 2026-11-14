WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Federal Aviation Administration (FAA) ha revocato il blocco totale dei decolli negli Stati Uniti, durato circa cinque ore a causa di un grave guasto ai sistemi di telecomunicazione e al sovraccarico dei router nei centri di controllo del traffico aereo. Il Segretario ai Trasporti Sean Duffy e il Dipartimento della Sicurezza Interna hanno escluso qualsiasi ipotesi di cyber-attacco o matrice terroristica, attribuendo il disservizio a un problema tecnico verificatosi durante un aggiornamento di rete del provider L3Harris. Il blocco ha causato forti disagi nei principali hub americani, con oltre 11.000 voli coinvolti e decine di migliaia di passeggeri bloccati a terra.

Sebbene i decolli siano ripresi in serata, le compagnie aeree come American Airlines e Air Canada avvertono che ritardi e cancellazioni a catena proseguiranno per tutto il fine settimana. Il blocco dei voli in partenza era scattato poco prima delle 16, ora di New York, e ha riguardato l’intero territorio americano. La situazione è stata particolarmente critica negli aeroporti di Chicago, Denver e altri grandi scali. A O’Hare alcuni passeggeri sono rimasti bloccati per oltre un’ora a bordo degli aerei, impossibilitati persino a tornare ai gate per la congestione sulle piste. A Denver diversi viaggiatori sono stati fatti scendere dagli aerei, senza indicazioni sui tempi di ripresa. Si tratta soltanto del terzo blocco nazionale dei voli nella storia recente degli Stati Uniti. I precedenti risalgono all’11 settembre 2001, dopo gli attentati terroristici, e all’11 gennaio 2023, quando un guasto informatico paralizzò il sistema di comunicazione degli avvisi di sicurezza ai piloti.

SEGRETARIO AI TRASPORTI CHIEDE 50 MLD AL CONGRESSO

Il Segretario ai Trasporti degli Stati Uniti, Sean Duffy, ha inviato una richiesta d’emergenza al Congresso americano per ottenere un finanziamento straordinario da 50 miliardi di dollari (circa 47,5 miliardi di euro). La richiesta giunge al culmine di una giornata di caos nei cieli americani, causata da un grave guasto al sistema di comunicazione della Federal Aviation Administration (FAA) che ha costretto le autorità a decretare il blocco totale a terra (ground stop) di migliaia di voli su tutto il territorio nazionale. La cifra richiesta segna un netto incremento rispetto alla proposta iniziale presentata soltanto poche ore prima dallo stesso Dipartimento dei Trasporti e dalla Casa Bianca, che ammontava a 30,1 miliardi di dollari. L’aggravarsi dei disagi e l’evidenza delle vulnerabilità strutturali della rete di controllo del traffico aereo hanno spinto l’amministrazione a raddoppiare l’impegno finanziario sollecitato ai legislatori di Capitol Hill.

MULLIN SMENTISCE COLLEGAMENTI CON DISSERVIZIO MICROSOFT

Il Segretario alla Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Markwayne Mullin, ha smentito categoricamente qualsiasi legame tra il blocco nazionale dei voli decretato dalla Federal Aviation Administration (FAA) e l’interruzione dei servizi informatici Microsoft registrata il giorno precedente. Rispondendo ai giornalisti nel corso di un punto stampa alla Casa Bianca, Mullin ha chiarito che l’interruzione dei radar e dei sistemi di comunicazione del traffico aereo è stata provocata da un guasto di rete interno: “Non vedo alcuna ragione per collegare le due vicende. Si tratta di questioni separate”. Il blocco dei decolli a livello nazionale ù uno dei provvedimenti più drastici adottati negli ultimi anni ù ha causato il ritardo e la cancellazione di oltre 10.000 voli in tutto il paese. Il Segretario Mullin ha voluto rassicurare i cittadini e i viaggiatori sulla sicurezza delle operazioni: “Non si tratta assolutamente di un evento paragonabile all’11 settembre. Tutti i velivoli in quota sono stati costantemente tracciati e sono atterrati in sicurezza”. Anche la stessa Microsoft ha diffuso una nota ufficiale confermando di non aver riscontrato alcuna evidenza di una correlazione tra i problemi della propria piattaforma 365 e la decisione della FAA di sospendere le uscite dagli aeroporti. Il Segretario ai Trasporti Sean Duffy ha attribuito il malfunzionamento a un improvviso sovraccarico di dati subito dai router dell’infrastruttura di controllo della rotte aeree. Le autorità federali proseguono gli accertamenti tecnici per completare il ripristino pieno e stabile di tutti i sistemi.

– foto Ipa Agency –

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