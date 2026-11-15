SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 5 novembre 2026, mostra un’installazione a tema APEC a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. La Cina ospiterà la 33esima Riunione dei leader economici dell’APEC a Shenzhen dal 18 al 19 novembre.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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