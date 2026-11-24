SUIFENHE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 22 novembre 2026, mostra un piazzale di smistamento per i container dei treni merci Cina-Europa in viaggio di ritorno presso la stazione ferroviaria di Suifenhe, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Parte fondamentale del corridoio orientale della rete dei treni merci Cina-Europa, il valico ferroviario di Suifenhe ha gestito oltre 5.000 viaggi di treni simili dalla sua apertura nel 2018.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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