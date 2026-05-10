PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Tre infermiere condividono delle torte durante le celebrazioni per la Giornata internazionale degli infermieri al Beijing Massage Hospital di Pechino, capitale della Cina, il 9 maggio 2026. Sabato l’ospedale ha organizzato una serie di eventi per celebrare l’imminente Giornata internazionale degli infermieri, che ricorre il 12 maggio.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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