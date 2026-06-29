PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 27 giugno 2026, mostra un paio di pattini autografati dalla pattinatrice artistica sino-statunitense Michelle Kwan durante una mostra a Pechino, capitale della Cina.

La mostra, dedicata agli scambi amichevoli tra i settori civili di Cina e Stati Uniti, è stata inaugurata presso il Museo storico nazionale dei cinesi d’oltremare di Pechino. Presenta una selezione di 100 reperti, tra cui attrezzi per l’estrazione dell’oro, chiodi ferroviari, documenti e giornali, oltre a distintivi commemorativi della guerra di resistenza contro l’aggressione giapponese, illustrando i contributi offerti da generazioni di cinesi d’oltremare nel corso della storia degli Stati Uniti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).