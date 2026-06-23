PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 22 giugno 2026, mostra una scena della cerimonia di apertura della quarta edizione della China International Supply Chain Expo a Pechino, capitale della Cina. A tema “Collegare il mondo per un futuro migliore”, la fiera è stata inaugurata ieri a Pechino.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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