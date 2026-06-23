21 incendi boschivi registrati nelle ultime 24 ore in Algeria

ROMA (ITALPRESS) – Le autorità algerine hanno registrato 21 incendi tra foreste, boscaglie e macchia mediterranea nelle ultime 24 ore, secondo quanto reso noto oggi, martedì 23 giugno 2026, dalla pagina ufficiale della Protezione civile algerina.

Secondo il bilancio diffuso dall’organismo, 18 incendi sono stati completamente spenti, uno resta sotto sorveglianza e due risultano ancora attivi nelle province di Tlemcen e Tipasa.

Gli interventi hanno interessato diverse regioni del Paese, tra cui Bejaia, Tizi Ouzou, Skikda, Medea, Bouira e Orano, nell’ambito delle operazioni di prevenzione e contrasto agli incendi durante la stagione estiva.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).