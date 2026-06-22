Francia, due bambini trovati morti in un’auto: forse il caldo la causa

IPA16422710 - An ambulance is pictured at the entrance of the emergency (Urgences) service of the Nantes CHU hospital, on September 02, 2019 in Nantes, western France. Emergency services workers are in strike to denounce the lack of human resources and hospital beds to face the increasing number of admissions, and claim for better salaries. //SALOM-GOMIS_ur004/1909021912/Credit:SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA/1909021914

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Due bambini di due e quattro anni sono stati trovati privi di vita all’interno di un’auto in Francia. Il dramma, che i media francesi attribuiscono al caldo, si è consumato nel pomeriggio di oggi, nella regione di Carpentras, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, dove le temperature attualmente raggiungono i 38 gradi. Secondo quanto riporta La Provence, i due bambini sono stati ritrovati senza vita all’interno dell’auto della famiglia, che si trovava all’interno del garage. Per loro non c’è stato nulla da fare, malgrado i tentativi di rianimazione.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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