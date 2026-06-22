Francia, due bambini trovati morti in un’auto: forse il caldo la causa

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Due bambini di due e quattro anni sono stati trovati privi di vita all’interno di un’auto in Francia. Il dramma, che i media francesi attribuiscono al caldo, si è consumato nel pomeriggio di oggi, nella regione di Carpentras, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, dove le temperature attualmente raggiungono i 38 gradi. Secondo quanto riporta La Provence, i due bambini sono stati ritrovati senza vita all’interno dell’auto della famiglia, che si trovava all’interno del garage. Per loro non c’è stato nulla da fare, malgrado i tentativi di rianimazione.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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