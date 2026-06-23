Aaty e Al-Shaibani rilanciano ad Amman la cooperazione tra Egitto e Siria

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdel Aaty, ha incontrato il ministro degli Esteri della Siria, Asaad Al-Shaibani, a margine della 165 sessione ordinaria ripresa del Consiglio della Lega Araba, in corso ad Amman.

Secondo un comunicato del Ministero degli Esteri egiziano, i due ministri hanno ribadito la profondità dei legami storici e popolari tra Egitto e Siria, sottolineando l’importanza di dare seguito alla visita compiuta dal capo della diplomazia siriana al Cairo all’inizio di maggio. Le parti hanno inoltre accolto con favore la convocazione del secondo incontro governativo congiunto tra i due Paesi, con la partecipazione delle istituzioni competenti nei settori del commercio e degli investimenti, per rafforzare la cooperazione economica bilaterale. Abdel Aaty ha inoltre condannato le violazioni israeliane della sovranità siriana, chiedendo il ritiro di Israele dai territori siriani e il rispetto dell’Accordo di disimpegno del 1974. Il ministro egiziano ha ribadito la necessità di preservare l’unità e l’integrità territoriale della Siria, sostenere le istituzioni nazionali e respingere qualsiasi interferenza esterna negli affari interni del Paese, evidenziando al contempo l’importanza di intensificare gli sforzi nella lotta contro terrorismo ed estremismo.

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