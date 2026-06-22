LONDRA (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni in un punto stampa all’esterno di Downing Street. “La domanda che sta facendo il mio partito adesso è se io sono la persona per guidarlo verso le prossime politiche: la mia decisione è quella di mettere al primo posto il Paese. Questa è la regione per cui do le mie dimissioni, ho parlato questa mattina con Sua maestà che le ha accettate”.

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