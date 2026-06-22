ROMA (ITALPRESS) – È di tre morti il bilancio di una sparatoria avvenuta in un quartiere ebraico di Montreal. Le vittime sarebbero l’uomo sospettato di essere l’autore del crimine, un agente di polizia e un cittadino: lo rende notizia la polizia di Montreal su X. L’aggressore avrebbe ucciso un agente di polizia e un civile, e ferito gravemente un altro agente. Al momento, non si conoscono altri dettagli sul movente.

– Foto Ipa Agency –

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