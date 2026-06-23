Tunisia-Canada, a Ottawa focus sulla cooperazione economica e commerciale

ROMA (ITALPRESS) – Le prospettive delle relazioni economiche e commerciali tra Tunisia e Canada sono state al centro di una riunione presieduta dal ministro del Commercio e dello Sviluppo delle esportazioni, Samir Abid. Secondo quanto riferito dalla pagina ufficiale del Ministero tunisino del Commercio e dello Sviluppo delle esportazioni, l’incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni pubbliche competenti, della Camera di commercio e industria tunisino-canadese e dell’ambasciata tunisina a Ottawa per esaminare le opportunità di rafforzamento degli scambi bilaterali.

Nel corso della riunione è stato evidenziato il potenziale del mercato canadese per le esportazioni tunisine, non solo nei settori tradizionali dell’olio d’oliva e dei datteri, ma anche nell’agroalimentare, nelle nuove tecnologie, nel turismo e nell’artigianato. I partecipanti hanno inoltre sottolineato l’importanza di attrarre maggiori investimenti canadesi in Tunisia e di sfruttare le opportunità offerte dal sistema canadese di preferenze tariffarie per favorire l’accesso dei prodotti tunisini al mercato canadese. L’incontro ha infine esaminato diverse iniziative volte a sostenere le imprese esportatrici tunisine e a rafforzare la presenza dei prodotti e dei servizi tunisini in Canada.

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