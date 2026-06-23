ROMA (ITALPRESS) – Bosch eBike Systems amplia la propria offerta per la mobilità urbana con una serie di nuovi componenti dedicati alle eBike. Le novità riguardano motori, batterie e sistemi di controllo pensati per migliorare integrazione, connettività e leggerezza dei modelli city. Tra le principali novità la nuova generazione della Active Line Plus, aggiornata in termini di compattezza e peso, il nuovo motore a mozzo Hub Line, la batteria PowerTube 360, il display Intuvia 200 e il sistema antifurto connesso ConnectModule.

La nuova Active Line Plus mantiene un’assistenza fino a 60 Nm di coppia e 600 Watt di potenza, con un supporto fino al 340%. Il sistema è stato riprogettato per risultare più compatto e leggero: il peso si riduce a circa 2,7 chili, con un volume inferiore del 17% rispetto alla generazione precedente.

Secondo l’azienda, la nuova architettura migliora l’integrazione nel telaio e consente una riduzione complessiva del peso delle eBike. Il sistema resta compatibile con eShift e con soluzioni di frenata con contropedale. Bosch segnala inoltre l’utilizzo di materiali riciclati, tra cui circa il 40% di alluminio riciclato per l’alloggiamento.

Il display Intuvia 200 introduce un’interfaccia semplificata con schermo da 2,4 pollici in scala di grigi e luminosità fino a 1.000 cd/m². Il dispositivo è fissato in modo permanente al manubrio e non richiede rimozione durante l’uso o la sosta.

Il sistema consente la personalizzazione delle informazioni visualizzate ed è compatibile con diverse unità di comando del sistema intelligente Bosch. Sono inoltre disponibili dati aggiuntivi in base alla configurazione della eBike, come lo stato dei sistemi di assistenza o della trasmissione.

Bosch introduce con Hub Line il suo primo motore a mozzo integrato nel sistema intelligente. Il motore sviluppa una coppia di 45 Nm e pesa circa 2,3 chili. E’ progettato per l’uso urbano e si disattiva oltre i 25 km/h, eliminando la resistenza alla pedalata. Il sistema è completamente connesso tramite l’app eBike Flow, che consente gestione delle funzioni digitali, navigazione e protezione antifurto. Sono supportati aggiornamenti software over-the-air e la compatibilità con il sistema eShift.

Infine, nuova batteria PowerTube 360 ha un diametro di 68 mm e un peso di circa 2,1 chili. Con una capacità di 360 Wh, offre un’autonomia indicata superiore agli 80 km in condizioni d’uso urbano. La batteria è progettata per un’integrazione più discreta nel telaio, con un impatto minimo sul design della eBike. E’ compatibile con sistemi di espansione dell’autonomia come il Range Extender PowerMore 250 e configurazioni DualBattery.

– Foto ufficio stampa Bosch –

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