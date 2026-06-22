ROMA (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia in Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, ha svolto il 18 e 19 giugno scorsi una proficua visita nello Stato Zulia, nel corso della quale ha potuto incontrare le principali autorità politiche e istituzionali locali. Nel corso di un approfondito colloquio con il Governatore dello Stato Zulia, Luis Caldera Morales, è stata confermata la comune volontà di rafforzare ulteriormente la collaborazione in diversi settori di reciproco interesse, dalla attività produttive all’agricoltura e pesca, dalla salvaguardia del patrimonio culturale fino al turismo.

L’Ambasciatore ha inoltre incontrato il Sindaco di Maracaibo, Giancarlo Di Martino, occasione nella quale è stata ribadita la profondità degli storici rapporti di amicizia tra l’Italia e la città di Maracaibo, anche grazie all’apprezzata presenza del Consolato d’Italia e al contributo fondamentale offerto dalla numerosa e dinamica collettività italiana e di origine italiana. A testimonianza dell’intensità di tale relazione, il Sindaco di Maracaibo ha voluto offrire le chiavi della città all’Ambasciatore d’Italia, gesto di straordinaria vicinanza e riconoscenza accolto con profondo onore nonché come stimolo a lavorare insieme per conseguire sempre nuovi traguardi.

Le potenzialità delle relazioni economiche e il contributo che potrebbero apportare le eccellenze del “Made in Italy” nella nuova fase di rilancio e trasformazione produttiva sono state esaminate alla Camera di Commercio, incontrando un gruppo di imprenditori e esponenti dei settori produttivi che rappresentano le colonne portanti dell’economia nelle regioni occidentali del Venezuela.

– Foto Ambasciata d’Italia Caracas –

(ITALPRESS).