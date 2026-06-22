MILANO (ITALPRESS) – In meno di due mesi, la città di Bassora sta facendo una differenza eccezionale nella chirurgia a cuore aperto. Presso l’Ospedale Universitario Al-Sayyab, sotto la gestione di GSD – GKSD presieduti da Kamel Ghribi, sono stati eseguiti 33 interventi complessi e ad alta specializzazione. Un passo fondamentale che permette di localizzare le cure nel Paese, garantendo un risparmio che arriva fino a 50.000 dollari per singolo intervento. Questo traguardo ha ricevuto un forte sostegno istituzionale: il Governatore di Bassora, Asaad Al-Eidani, ha visitato la struttura per accertarsi del benessere dei sei bambini i cui interventi si sono conclusi con successo, accompagnato dalla Dottoressa Hanan Al-Fatlawi, dal Professor Bahaa Al-Araji e dal Direttore Generale del Dipartimento della Salute di Bassora.

Per garantire la sostenibilità del servizio, il Professor Tammam Youssef sta guidando un programma di formazione intensiva per cinque chirurghi iracheni e medici specializzandi. L’obiettivo è raggiungere, entro la fine del 2026, 200 interventi pediatrici e 120 per adulti, trasformando l’Ospedale Al-Sayyab in un centro di riferimento globale che getta le fondamenta per un futuro medico migliore.

– foto ufficio stampa GKSD –

(ITALPRESS).