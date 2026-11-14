NINGBO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Shao Juling (a sinistra), 80 anni, e He Yadi, 73 anni, mostrano una tazza di caffè che hanno preparato in una caffetteria di quartiere a Ningbo, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 7 novembre 2026. Ricavata da una sala comune di lettura, la caffetteria è gestita da un gruppo di oltre 20 volontari, con un’età media superiore ai 70 anni. Formati come baristi, gli anziani servono caffè ai residenti locali. La caffetteria offre alle persone anziane l’opportunità di restare socialmente attive, mettendo al contempo a disposizione uno spazio accogliente di incontro per la comunità.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).