JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto aerea, scattata da un drone il 10 novembre 2026, mostra la nave ro-ro SAIC Anji Sincerity mentre attracca al porto di Yantai per caricare veicoli destinati alla vendita, a Yantai, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Il porto di Yantai, uno scalo costiero strategico per il commercio estero cinese di questi veicoli, ha istituito un innovativo sistema operativo per le esportazioni “quattro in uno”, che integra il trasporto ro-ro, quello in container e in container a pianale e il sollevamento di carichi non containerizzati. Finora il porto ha attivato 21 rotte per il commercio estero di veicoli destinati alla vendita, collegandosi ai principali terminal automobilistici del mondo. Nel frattempo, ha anche istituito un canale preferenziale che comprende l’intera filiera, migliorando costantemente l’efficienza delle operazioni di sdoganamento. Nei primi dieci mesi dell’anno, il porto ha movimentato complessivamente 723.000 veicoli attraverso il trasporto multimodale, con un aumento dell’8,6% su base annua.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).