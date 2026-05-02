Cina: a Fuzhou in corso il Digital China Summit (1)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni visitatori partecipano alla nona edizione del Digital China Summit a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 29 aprile 2026. Il vertice, dedicato al tema “Accelerare l’innovazione e lo sviluppo delle tecnologie digitali e approfondire la costruzione di una Cina digitale”, si è aperto mercoledì nella città.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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