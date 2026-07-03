Cina: 200 mld di yuan in titoli speciali per impianti e attrezzature

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha erogato tutti i 200 miliardi di yuan (circa 29,39 miliardi di dollari) in titoli speciali del Tesoro a lunghissima scadenza destinati a sostenere quest’anno l’ammodernamento di impianti e attrezzature. Lo ha annunciato oggi il massimo organo di pianificazione economica del Paese.

La somma è stata assegnata dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) per l’ammodernamento di impianti e attrezzature nel 2026, nell’ambito dei programmi di rinnovo su larga scala delle dotazioni produttive e di permuta dei beni di consumo.

La NDRC ha recentemente pubblicato il terzo gruppo di elenchi di progetti per l’ammodernamento di impianti e attrezzature e le relative disposizioni di finanziamento, riguardanti settori come energia ed elettricità, logistica, istruzione, strutture per l’assistenza agli anziani, strutture commerciali e per la vendita al dettaglio, e installazione di ascensori nei vecchi complessi residenziali.

I 200 miliardi di yuan complessivi per l’anno, erogati in tre tranche, sostengono circa 11.000 progetti in 22 settori, fornendo un forte supporto all’accelerazione dell’ammodernamento industriale, alla promozione dello sviluppo verde, al miglioramento del benessere della popolazione e al rafforzamento delle garanzie di sicurezza.

Gli investimenti nell’acquisto di impianti e macchinari sono cresciuti del 9,3% su base annua nei primi cinque mesi del 2026, rappresentando il 17,5% degli investimenti totali, in aumento di 2,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo i dati della NDRC.

La commissione collaborerà con i dipartimenti competenti per rafforzare il controllo integrato lungo l’intero processo e valorizzare pienamente l’efficacia dei fondi centrali, secondo un funzionario della NDRC.

(ITALPRESS).