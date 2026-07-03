Almeno 2.295 le vittime del sisma in Venezuela, la presidente Rodriguez respinge le critiche sui soccorsi

IPA86194578 - (260629) -- LA GUAIRA, June 29, 2026 (Xinhua) -- A rescuer stands on the rubble of a collapsed building in Caraballeda, La Guaira state, Venezuela, June 28, 2026. Venezuelan National Assembly President Jorge Rodriguez said Sunday that the death toll from two powerful earthquakes that struck Venezuela Wednesday has risen to 1,450. (Str/Xinhua) - STR - //CHINENOUVELLE_XxjpbeE000130_20260629_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2606290742

CARACAZ (VENEZUELA) – La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, sostenuta dagli Stati Uniti, ha difeso il suo governo dopo i devastanti terremoti della scorsa settimana, rispondendo a coloro che hanno sostenuto che le autorità abbiano reagito troppo lentamente e respingendo le ipotesi secondo cui il bilancio reale delle vittime sia di gran lunga superiore a quello comunicato dal governo. Le autorità hanno contato almeno 2.295 vittime del terremoto fino a mercoledì, un numero destinato ad aumentare.

“Non abbiamo aspettato un giorno, due giorni o tre giorni. Ci siamo attivati immediatamente”, ha affermato, attaccando i giornalisti che ha accusato di diffondere disinformazione. “Politicizzare una tragedia umanitaria come questa, quando il governo venezuelano e le sue autorità non hanno risparmiato alcuno sforzo, pubblico, privato, nazionale o internazionale, è vergognoso”.

Gli abitanti dello Stato più colpito, La Guaira, hanno lamentato l’assenza di una seria operazione governativa di ricerca e soccorso immediatamente dopo i terremoti, mentre i soccorritori hanno evidenziato che la carenza di attrezzature specializzate nel Paese abbia rallentato gli sforzi per trovare i sopravvissuti. Per gli esperti, la scarsa qualità costruttiva dei progetti di edilizia popolare ha reso molti quartieri vulnerabili ai terremoti.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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