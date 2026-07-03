ISLAMABAD (PAKISTAN) (ITALPRESS) – Tragedia in Pakistan, dove

almeno 40 persone sono morte dopo che un autobus di linea è

precipitato per una ventina di metri in un burrone nella zona

sud-occidentale del Paese. Il mezzo viaggiava da Quetta a Peshawar

quando è precipitato nella zona montuosa di Dana Sar. A bordo

c’erano diverse donne e bambini. Le cause dell’incidente sono in

fase di accertamento. Sul posto decine di soccorritori e

ambulanze, con le operazioni di recupero dei feriti ostacolate

dalla natura impervia della zona.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).