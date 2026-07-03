Malta, Abela confermato leader del Partito Laburista e rilancia l’agenda delle riforme

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela è stato formalmente confermato leader del Partito Laburista dopo aver ottenuto il 95,3% dei voti dei delegati durante la Conferenza generale straordinaria del partito.

Intervenendo subito dopo la conferma, Abela ha affermato che solo un governo laburista è in grado di trasformare le sfide in opportunità, sostenendo che la quarta vittoria elettorale consecutiva del partito garantirà a Malta di proseguire sulla strada della crescita, evitando politiche di austerità. Il premier ha ribadito i temi centrali dell’ultima campagna elettorale, definendo il Partito Laburista un movimento ampio, capace di promuovere riforme e sostenere la crescita economica.

Abela ha assicurato che i prossimi cinque anni saranno dedicati all’attuazione di quello che ha definito il programma elettorale più ambizioso nella storia di Malta, mantenendo al tempo stesso solide performance economiche per migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso la strategia Vision 2050.

Il primo ministro ha indicato come priorità immediata del governo l’avvio dell’attuazione del programma elettorale, che, a suo dire, è stato elaborato sulla base delle lezioni apprese durante la pandemia di Covid-19 e di altre sfide internazionali.

Illustrando il programma dei primi cento giorni di governo, Abela ha annunciato interventi legislativi per ampliare l’accesso alla fecondazione assistita (IVF), garantire una tutela permanente ai parchi e agli spazi aperti e riformare il sistema dei ricorsi urbanistici, sospendendo i lavori di costruzione fino alla conclusione delle procedure di appello.

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(ITALPRESS).