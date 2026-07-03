KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Quattro persone sono state uccise e altre 10 ferite negli attacchi russi lanciati nella notte contro l’Ucraina. Nella regione di Sumy, al confine con la Russia, due donne, un anziano e una bambina di un anno sono rimasti uccisi e altre tre persone ferite dopo che un drone russo ha colpito un’abitazione. Nella città di Kryvyi Rih, nell’Ucraina centrale, sette persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco missilistico russo nella zona residenziale.

NEUTRALIZZATI UN MISSILE E 82 DRONI RUSSI NELLA NOTTE

Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato un missile e 82 droni russi in un attacco notturno lanciato questa notte. Secondo quanto riferito dall’aeronautica militare ucraina, i droni sono stati lanciati da Kursk, Oryol, Bryansk, Primorsko-Akhtarsk, Millerovo e dalla città temporaneamente occupata di Donetsk. L’attacco aereo è stato respinto dall’aeronautica militare ucraina, da unità missilistiche antiaeree, unità di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili.

SALE A 23 IL NUMERO DI MORTI A KIEV

Il bilancio delle vittime dell’attacco russo a Kiev sale a 23 morti e 100 feriti. “Il bilancio delle vittime dell’attacco russo è salito a 23. Le mie condoglianze a tutti coloro che oggi hanno perso i propri cari”, ha detto il capo dell’amministrazione militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko, aggiornando il numero in un post su Telegram. Secondo quanto riporta Ukrinform, la premier Yuliia Svyrydenko ha dichiarato che almeno 20 edifici residenziali nella capitale sono stati colpiti direttamente e i danni maggiori sono stati segnalati in un edificio residenziale nel quartiere di Darnytskyi.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).