BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – Un soldato della riserva dell’esercito israeliano è stato gravemente ferito in uno scontro armato con un miliziano del gruppo libanese Hezbollah a Bint Jbeil, nel sud del Libano, ieri pomeriggio. Lo ha annunciato questa mattina l’esercito israeliano.

Secondo un’indagine preliminare, intorno alle 18, durante le operazioni, le truppe hanno incontrato un uomo armato di Hezbollah che ha aperto il fuoco contro di loro, ferendo gravemente un soldato. Subito dopo, le truppe hanno colpito l’edificio da cui l’uomo armato aveva sparato usando proiettili di carro armato, e l’Aeronautica israeliana ha colpito altri obiettivi nell’area. I militari stanno continuando a perlustrare l’area alla ricerca dell’uomo armato a partire da questa mattina.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).