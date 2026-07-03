Nato, Trump “L’impegno unilaterale degli Usa per la difesa è ridicolo”

IPA85798917 - The President of the Republic, Emmanuel Macron, and his wife, Brigitte Macron, hosted the President of the United States of America, Donald Trump, at the Palace of Versailles on 17 June 2026 to mark the 250th anniversary of US independence.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “È ridicolo che gli Stati Uniti continuino su questa strada unilaterale quando il rapporto non è reciproco”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post su Truth, commentando un grafico che mostra la spesa di Stati Uniti per la Nato, pari a 999 miliardi di dollari) che supera quella di Regno Unito (90,5 miliardi), Francia (66,5 miliardi), Italia (48,8 miliardi) e Polonia (44,3 miliardi). “Loro non c’erano per noi!”, aggiunge il tycoon.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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