Nato, Trump “L’impegno unilaterale degli Usa per la difesa è ridicolo”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “È ridicolo che gli Stati Uniti continuino su questa strada unilaterale quando il rapporto non è reciproco”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post su Truth, commentando un grafico che mostra la spesa di Stati Uniti per la Nato, pari a 999 miliardi di dollari) che supera quella di Regno Unito (90,5 miliardi), Francia (66,5 miliardi), Italia (48,8 miliardi) e Polonia (44,3 miliardi). “Loro non c’erano per noi!”, aggiunge il tycoon.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]