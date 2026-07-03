Anzani “Felice e fiero del Premio Fair Play Menarini” / Video

FIRENZE (ITALPRESS) – “Ricevere il Premio internazionale Fair Play Menarini “di sicuro è un’emozione grande, un orgoglio, perché io penso che oltre ad essere sportivi noi siamo anche delle persone che devono trasmettere dei valori. Sono molto felice e fiero e della riconoscenza che c’è stata nei miei confronti, perché vuol dire che sono riuscito anche a trasmettere anche solo il 2% di quello che ho dentro”. Lo ha detto il centrale del Modena Volley e della Nazionale Simone Anzani, a margine della cerimonia della trentesima edizione del Premio internazionale Fair Play Menarini, svoltosi a Firenze.

– Foto tratta da video Italpress –

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