Libia, produzione da 41,9 milioni di barili di petrolio a giugno. Ricavi per 3,26 miliardi di dollari

TRIPOLI (LIBIA)(ITALPRESS) – La produzione di greggio in Libia nel mese di giugno 2026 ha raggiunto i 41.867.126 barili, con una quota statale di 7.758.304 barili e una quota dei partner di 10.909.540 barili, mentre il greggio destinato alla raffinazione è stato di 372.105 barili e il totale esportato di 25.480.272 barili. Secondo i dati pubblicati dalla National Oil Corporation (NOC) libica, la produzione di gas naturale è stata di 73,323 miliardi di piedi cubi, con 53,378 miliardi effettivamente consumati.

Le entrate petrolifere trasferite al conto sovrano presso la banca estera libica ammontano a 3.260.938.421 dollari, oltre a 2.721.675.652 dinari libici. Il prezzo medio del Brent a maggio si attestava a 107,554 dollari al barile. Dall’importo totale vengono detratti i crediti per le forniture di carburante tramite la banca estera libica in base all’accordo in vigore, e il saldo residuo viene trasferito alla Banca Centrale Libica.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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