A Kuala Lumpur il forum dei lettori sull’edizione inglese del quinto volume di “Xi Jinping: Governare la Cina”

KUALA LUMPUR (MALAYSIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune copie dell’edizione inglese del quinto volume di “Xi Jinping: Governare la Cina” sono state consegnate agli ospiti durante un forum dei lettori a Kuala Lumpur, in Malaysia, il 30 aprile 2026. Un forum dei lettori Cina-Malaysia sull’edizione inglese del quinto volume di “Xi Jinping: Governare la Cina” si è tenuto oggi a Kuala Lumpur.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
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