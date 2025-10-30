Xi: sviluppo Cina procede di pari passo con visione “Make America Great Again” di Trump

BUSAN (COREA DEL SUD) (ITALPRESS/XINHUA) – Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato giovedì che lo sviluppo e il “ringiovanimento” della Cina procedono di pari passo con la visione “Make America Great Again” del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Xi ha rilasciato tali dichiarazioni durante un incontro con Trump dopo essere atterrato a Busan per la 32esima Riunione dei leader economici dell’APEC a Gyeongju e per una visita di Stato nella Repubblica di Corea.

Xi ha detto che i due Paesi sono pienamente in grado di aiutarsi reciprocamente a ottenere successo e prosperare insieme.

“La Cina e gli Stati Uniti dovrebbero essere partner e amici. Questo è ciò che la storia ci ha insegnato e di cui la realtà ha bisogno”, ha detto.

Xi ha inoltre affermato di essere pronto a continuare a lavorare con Trump per costruire solide fondamenta per le relazioni Cina-Stati Uniti e creare un clima favorevole allo sviluppo di entrambi i Paesi.

