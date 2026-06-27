CARACAS (VENEZUELA) (XINHUA/ITALPRESS) – Diverse imprese finanziate dalla Cina in Venezuela si sono mobilitate per gli interventi di soccorso dopo i due forti terremoti che hanno colpito il Paese, ha appreso ieri Xinhua dall’Ambasciata cinese in Venezuela.

Secondo l’ambasciata, le aziende hanno risposto rapidamente al disastro e, sotto la guida dell’Ambasciata cinese, si sono coordinate con le comunità cinesi locali e le associazioni imprenditoriali per prendere parte ai lavori di soccorso.

I loro sforzi hanno incluso la fornitura di macchinari pesanti e forniture mediche e l’invio di squadre di soccorso, ha spiegato l’ambasciata, aggiungendo che le aziende stanno contribuendo alla risposta al disastro attraverso azioni concrete.

Il governo cinese e la Società della Croce Rossa cinese forniranno entrambi aiuti umanitari d’emergenza al Venezuela, ha dichiarato ieri il portavoce del ministero cinese degli Esteri, Guo Jiakun, durante un regolare briefing con la stampa.

Guo ha sottolineato che la Cina è pronta a fornire ulteriore sostegno al Venezuela con l’evolversi della situazione.

(ITALPRESS).